Mathabhanga Assembly Election Result 2026 (मथाभंगा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मथाभंगा विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। मथाभंगा विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Sushil Barman को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Girindra Nath Barman को उम्मीदवार बनाया। मथाभंगा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के सुशील बर्मन ने जीत हासिल की थी। मथाभंगा सीट पर हार जीत का अंतर 26134 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार गिरिंद्र नाथ बर्मन को हराया था।

मथाभंगा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Mathabhanga Election Result 2026

यहां देखें मथाभंगा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Mathabhanga (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मथाभंगा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bikash Barman Rs 4,80,961 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 Graduate Dr. Harekrishna Sarkar Rs 1,19,56,715 ~ 1 Crore+ / Rs 45,50,000 ~ 45 Lacs+ Cases Age Education 0 54 Doctorate Dr. Sablu Barman / Cases Age Education 2 42 Doctorate Goutam Barman Rs 5,25,300 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 Graduate Haradhan Roy Rs 1,47,500 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 Graduate Professional Kangsa Raj Barman / Cases Age Education 0 58 12th Pass Khagen Chandra Barman Rs 1,34,13,513 ~ 1 Crore+ / Rs 36,96,644 ~ 36 Lacs+ Cases Age Education 0 62 Post Graduate Kshitendra Nath Barman Rs 29,56,917 ~ 29 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 69 10th Pass Mihir Sarkar / Cases Age Education 0 45 10th Pass Mritunjoy Biswas Rs 1,20,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 12th Pass Nishith Pramanik Rs 92,95,849 ~ 92 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 16 40 10th Pass Premananda Barman / Cases Age Education 0 54 10th Pass Provakar Roy Rs 1,30,500 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 12th Pass Subodh Barman Rs 36,61,500 ~ 36 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 69 8th Pass

मथाभंगा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Mathabhanga Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मथाभंगा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sushil Barman 2016 Binay Krishna Barman 2011 Binay Krishna Barman

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।