Mariani Assembly Election Result 2026 (मरिअनी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की मरिअनी विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। मरिअनी विधानसभा सीट पर इस बार Indian National Congress ने Rupjyoti Kurmi को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Ramani Tanti को उम्मीदवार बनाया। मरिअनी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Indian National Congress के रूपज्योति कुर्मी ने जीत हासिल की थी। मरिअनी सीट पर हार जीत का अंतर 2446 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार रमानी तांती को हराया था।

मरिअनी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Mariani Election Result 2026

यहां देखें मरिअनी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Mariani (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मरिअनी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bijay Manjani Rs 5,46,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 12th Pass Gyanashree Bora Rs 26,87,817 ~ 26 Lacs+ / Rs 2,29,867 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 34 Doctorate Rupjyoti Kurmi / Cases Age Education 0 48 12th Pass Siddhartha Bora Rs 9,00,000 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 Post Graduate

मरिअनी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Mariani Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मरिअनी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Rupjyoti Kurmi 2016 Rupjyoti Kurmi

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।