Margherita Assembly Election Result 2026 (मार्गेरिटा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की मार्गेरिटा विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। मार्गेरिटा विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Bhaskar Sharma को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Manoranjan Borgohain को उम्मीदवार बनाया। मार्गेरिटा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के भास्कर शर्मा ने जीत हासिल की थी। मार्गेरिटा सीट पर हार जीत का अंतर 58500 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार मनोरंजन बोरगोहेन को हराया था।

मार्गेरिटा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Margherita Election Result 2026

यहां देखें मार्गेरिटा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Margherita (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मार्गेरिटा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bhaskar Sharma Rs 16,85,60,715 ~ 16 Crore+ / Rs 5,86,93,113 ~ 5 Crore+ Cases Age Education 0 57 10th Pass Garnel Minze Rs 2,36,307 ~ 2 Lacs+ / Rs 42,800 ~ 42 Thou+ Cases Age Education 0 43 Graduate Rahul Chetry / Cases Age Education 2 30 Post Graduate

मार्गेरिटा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Margherita Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मार्गेरिटा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bhaskar Sharma 2016 Bhaskar Sharma 2011 Pradyut Bordoloi

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।