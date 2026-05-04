Mankachar Assembly Election Result 2026 (मनकाचर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की मनकाचर विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। मनकाचर विधानसभा सीट पर इस बार All India United Democratic Front ने Md. Aminul Islam को उम्मीदवार बनाया। वहीं Asom Gana Parisad ने Zabed Islam को उम्मीदवार बनाया। मनकाचर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India United Democratic Front के मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने जीत हासिल की थी। मनकाचर सीट पर हार जीत का अंतर 56840 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Asom Gana Parisad उम्मीदवार ज़ाबेद इस्लाम को हराया था।

मनकाचर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Mankachar Election Result 2026

यहां देखें मनकाचर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Mankachar (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मनकाचर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Salam Shah Rs 3,95,25,000 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 59 Graduate Md. Murad Hussain Rs 11,02,239 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 Graduate Mohibur Rohman (Bappy) / Cases Age Education 0 45 Graduate Professional Shahidur Alam Rs 3,81,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 68 Graduate Zabed Islam Rs 2,06,55,029 ~ 2 Crore+ / Rs 16,57,151 ~ 16 Lacs+ Cases Age Education 0 58 Graduate Zamer Ali / Cases Age Education 0 55 Graduate

मनकाचर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Mankachar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मनकाचर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Md. Aminul Islam 2016 Dr. Motiur Rohman Mondal 2011 Zabed Islam

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।