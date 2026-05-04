Maniktala Assembly Election Result 2026 (मानिकतला विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मानिकतला विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। मानिकतला विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Sadhan Pande को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Kalyan Chaubey को उम्मीदवार बनाया। मानिकतला सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के साधन पांडे ने जीत हासिल की थी। मानिकतला सीट पर हार जीत का अंतर 20238 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार कल्याण चौबे को हराया था।

मानिकतला विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Maniktala Election Result 2026

यहां देखें मानिकतला की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Maniktala (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मानिकतला विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Mousumi Ghosh Rs 3,54,84,208 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 Graduate Pintu Pyne Rs 6,067 ~ 6 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 8th Pass Pranati Paul / Cases Age Education 0 61 10th Pass Pratima Saha Rs 3,45,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 10th Pass Ricky Paul Rs 71,96,697 ~ 71 Lacs+ / Rs 6,67,000 ~ 6 Lacs+ Cases Age Education 0 38 Graduate Sanjay Prajapati / Cases Age Education 0 30 10th Pass Shrreya Pande Rs 9,93,62,319 ~ 9 Crore+ / Rs 3,54,96,259 ~ 3 Crore+ Cases Age Education 1 42 12th Pass Shyamal Guha Rs 35,000 ~ 35 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 8th Pass Subham Majumdar / Cases Age Education 0 31 12th Pass Subir Samanta Rs 7,61,587 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 74 Post Graduate Sugato Roy Chaudhuri Rs 27,62,000 ~ 27 Lacs+ / Rs 18,36,000 ~ 18 Lacs+ Cases Age Education 0 54 Others Tapas Roy / Cases Age Education 0 70 Graduate Professional Tapas Roy Rs 40,06,500 ~ 40 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 Graduate

मानिकतला में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Maniktala Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मानिकतला में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sadhan Pande 2016 Sadhan Pande 2011 Sadhan Pande

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।