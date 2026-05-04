Manikchak Assembly Election Result 2026 (मानिकचक विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मानिकचक विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। मानिकचक विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Sabitri Mitra को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Gour Chandra Mandal को उम्मीदवार बनाया। मानिकचक सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के सावित्री मित्रा ने जीत हासिल की थी। मानिकचक सीट पर हार जीत का अंतर 33878 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार गौर चंद्र मंडल को हराया था।

मानिकचक विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Manikchak Election Result 2026

यहां देखें मानिकचक की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Manikchak (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मानिकचक विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amal Kumar Rabidas Rs 17,75,913 ~ 17 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 10th Pass Ansarul Haque (Kalu) Rs 1,28,18,657 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 10th Pass Debajyoti Sinha (Babu) / Cases Age Education 1 51 Graduate Gour Chandra Mandal Rs 7,01,57,348 ~ 7 Crore+ / Rs 2,52,05,584 ~ 2 Crore+ Cases Age Education 3 47 Graduate Kabita Mandal Rs 65,17,436 ~ 65 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 55 12th Pass Md Sariful / Cases Age Education 0 43 10th Pass Md Tohidur Rahaman Rs 11,63,312 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 Post Graduate

मानिकचक में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Manikchak Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मानिकचक में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sabitri Mitra 2016 Md. Mottakin Alam 2011 Sabitri Mitra

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।