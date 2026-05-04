Mandirbazar Assembly Election Result 2026 (मंदिरबाज़ार विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मंदिरबाज़ार विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। मंदिरबाज़ार विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Joydeb Halder को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Dilip Kumar Jatua को उम्मीदवार बनाया। मंदिरबाज़ार सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के जयदेव हालदार ने जीत हासिल की थी। मंदिरबाज़ार सीट पर हार जीत का अंतर 23492 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार दिलीप कुमार जटुआ को हराया था।

मंदिरबाज़ार विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Mandirbazar Election Result 2026

यहां देखें मंदिरबाज़ार की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Mandirbazar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मंदिरबाज़ार विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ananya Naskar Rs 71,51,700 ~ 71 Lacs+ / Rs 3,00,000 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 0 34 Post Graduate Ashoke Kumar Gayen Rs 1,52,43,604 ~ 1 Crore+ / Rs 32,53,996 ~ 32 Lacs+ Cases Age Education 0 62 12th Pass Chand Sarader / Cases Age Education 2 48 12th Pass Jaydeb Halder S/O - Sanatan Halder Rs 67,000 ~ 67 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 35 12th Pass Joydeb Halder S/O - Kartick Chandra Halder Rs 41,49,459 ~ 41 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 10th Pass Mallika Mondal / Cases Age Education 0 34 Literate Mallika Paik W/O - Ashok Paik Rs 82,85,000 ~ 82 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 Graduate Mallika Paik W/O - Sushen Paik Rs 2,54,589 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 8th Pass Shibani Mandal / Cases Age Education 0 37 Post Graduate Sisir Kumar Mondal Rs 25,26,202 ~ 25 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 10th Pass Subrata Naskar Rs 40,000 ~ 40 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 45 Graduate

मंदिरबाज़ार में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Mandirbazar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मंदिरबाज़ार में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Joydeb Halder 2016 Joydeb Halder 2011 Jaydeb Haldar

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।