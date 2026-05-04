असम की मंडिया विधानसभा सीट पर कुल 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की मंडिया विधान सभा सीट से Abdul Khaleque, INC से, Badal Chandra Arjya, BJP से, Faruk Khan, IND से, Rafiqul Islam, All India United Democratic Front से, Salim Khan, IND से, Santanu Mukherjee, IND से, Sherman Ali Ahmed, AITC से उम्मीदवार हैं।

असम में मंडिया विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। मंडिया विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

मंडिया विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Mandia Election Result 2026

यहां देखें मंडिया की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Mandia (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मंडिया विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Khaleque Rs 1,45,37,542 ~ 1 Crore+ / Rs 43,91,501 ~ 43 Lacs+ Cases Age Education 0 51 Post Graduate Badal Chandra Arjya Rs 17,91,304 ~ 17 Lacs+ / Rs 25,000 ~ 25 Thou+ Cases Age Education 0 43 12th Pass Faruk Khan / Cases Age Education 3 49 Graduate Rafiqul Islam Rs 90,49,135 ~ 90 Lacs+ / Rs 14,45,849 ~ 14 Lacs+ Cases Age Education 0 46 Doctorate Salim Khan Rs 2,97,00,000 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 Graduate Santanu Mukherjee / Cases Age Education 0 51 Graduate Sherman Ali Ahmed Rs 7,22,06,659 ~ 7 Crore+ / Rs 93,06,950 ~ 93 Lacs+ Cases Age Education 4 59 Graduate

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।