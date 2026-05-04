Manbazar Assembly Election Result 2026 (मानबाज़ार विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मानबाज़ार विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। मानबाज़ार विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Sandhyarani Tudu को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Gouri Singh Sardar को उम्मीदवार बनाया। मानबाज़ार सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के संध्यारानी टुडू ने जीत हासिल की थी। मानबाज़ार सीट पर हार जीत का अंतर 15516 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार गौरी सिंह सरदार को हराया था।

मानबाज़ार विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Manbazar Election Result 2026

यहां देखें मानबाज़ार की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Manbazar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मानबाज़ार विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amulya Saren Rs 18,000 ~ 18 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 73 Literate Mamata Hansda (Mandi) Rs 15,000 ~ 15 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 12th Pass Mayna Murmu / Cases Age Education 0 27 12th Pass Ranjit Kumar Hansda Rs 2,49,505 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 12th Pass Sambari Mahali Rs 54,988 ~ 54 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 8th Pass Sandhya Rani Tudu / Cases Age Education 0 55 10th Pass Shantimani Murmu Rs 8,71,938 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 8th Pass Swapan Kumar Murmu Rs 55,000 ~ 55 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 12th Pass

मानबाज़ार में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Manbazar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मानबाज़ार में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sandhyarani Tudu 2016 Sandhya Rani Tudu 2011 Sandhyarani Tudu

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।