असम की मानस विधानसभा सीट पर कुल 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की मानस विधान सभा सीट से Anjan Talukdar, Raijor Dal से, Jwngsrang Brahma, United Peoples Party Liberal से, Khandakar Abdul Kaddus, IND से, Lakshan Goyari, IND से, Md. Bilal Ahmed, All India United Democratic Front से, Naba Kumar Sarania, Gana Suraksha Party से, Nikunja Das, IND से, Pintu Ghosh, Bharatiya Gana Parishad से, Thaneswar Basumatary, Bodoland Peoples Front से उम्मीदवार हैं।

असम में मानस विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। मानस विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

मानस विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Manas Election Result 2026

यहां देखें मानस की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Manas (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मानस विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Anjan Talukdar Rs 13,20,000 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 10th Pass Jwngsrang Brahma Rs 83,03,638 ~ 83 Lacs+ / Rs 7,25,900 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 0 48 10th Pass Khandakar Abdul Kaddus / Cases Age Education 0 54 10th Pass Lakshan Goyari Rs 69,63,476 ~ 69 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 10th Pass Md. Bilal Ahmed Rs 11,40,450 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 8th Pass Naba Kumar Sarania / Cases Age Education 2 56 Graduate Nikunja Das Rs 83,11,132 ~ 83 Lacs+ / Rs 3,24,731 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 0 56 12th Pass Pintu Ghosh Rs 22,40,000 ~ 22 Lacs+ / Rs 10,50,000 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 0 47 8th Pass Thaneswar Basumatary / Cases Age Education 0 59 12th Pass

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।