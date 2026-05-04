Maldaha Assembly Election Result 2026 (मालदा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मालदा विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। मालदा विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Gopal Chandra Saha को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Ujjwal Kumar Chowdhury को उम्मीदवार बनाया। मालदा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के गोपाल चंद्र साहा ने जीत हासिल की थी। मालदा सीट पर हार जीत का अंतर 15456 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार उज्ज्वल कुमार चौधरी को हराया था।

मालदा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Maldaha Election Result 2026

यहां देखें मालदा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Maldaha (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मालदा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Basudeb Sarkar Rs 1,97,500 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 Post Graduate Bhupendra Nath Halder (Arjun) Rs 56,30,260 ~ 56 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 59 Graduate Dipak Barman / Cases Age Education 0 48 Graduate Gopal Chandra Saha Rs 4,68,31,990 ~ 4 Crore+ / Rs 4,32,24,019 ~ 4 Crore+ Cases Age Education 0 49 Graduate Haridas Karmakar Rs 1,08,31,000 ~ 1 Crore+ / Rs 44,23,963 ~ 44 Lacs+ Cases Age Education 0 58 10th Pass Kalyan Rajbanshi / Cases Age Education 0 35 5th Pass Lipika Barman Ghosh Rs 8,53,80,238 ~ 8 Crore+ / Rs 25,10,889 ~ 25 Lacs+ Cases Age Education 0 37 Graduate Matindra Nath Rajbanshi Rs 82,76,000 ~ 82 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 12th Pass Nitai Mandal / Cases Age Education 11 54 Post Graduate Santanu Roy Rs 60,156 ~ 60 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 12th Pass Sumitra Sarkar Rs 1,21,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 10th Pass Surajit Halder / Cases Age Education 0 35 8th Pass

मालदा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Maldaha Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मालदा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Gopal Chandra Saha 2016 Bhupendra Nath Halder 2011 Bhupendra Nath Halder(arjun)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।