Malatipur Assembly Election Result 2026 (मालतीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मालतीपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। मालतीपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Abdur Rahim Boxi को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Mousumi Das को उम्मीदवार बनाया। मालतीपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अब्दुर रहीम बॉक्सी ने जीत हासिल की थी। मालतीपुर सीट पर हार जीत का अंतर 91949 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार मौसमी दास को हराया था।

मालतीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Malatipur Election Result 2026

यहां देखें मालतीपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Malatipur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मालतीपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdur Rahim Boxi Rs 5,82,83,056 ~ 5 Crore+ / Rs 10,49,505 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 2 62 12th Pass Ashis Das Rs 1,27,86,945 ~ 1 Crore+ / Rs 1,10,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 57 12th Pass Azizur Rahman / Cases Age Education 0 35 Graduate Professional Mausam B Noor Rs 2,99,10,559 ~ 2 Crore+ / Rs 54,49,755 ~ 54 Lacs+ Cases Age Education 0 46 Graduate Professional Md Abu Tahir Rs 61,17,550 ~ 61 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 Post Graduate Md. Selim / Cases Age Education 2 40 10th Pass Minarul Hosen Rs 97,14,504 ~ 97 Lacs+ / Rs 3,25,000 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 2 47 12th Pass Pradip Kumar Das Rs 63,680 ~ 63 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 Graduate Professional Rahul Sk / Cases Age Education 0 28 Graduate Professional Samim Aktar Rs 10,12,728 ~ 10 Lacs+ / Rs 2,41,680 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 26 Graduate

मालतीपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Malatipur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मालतीपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Abdur Rahim Boxi 2016 Alberuni Zulkarnain 2011 Abdur Rahim Boxi

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।