Mal Assembly Election Result 2026 (माल विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की माल विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। माल विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Bulu Chik Baraik को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Mahesh Bagey को उम्मीदवार बनाया। माल सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के बुलू चिक बरीक ने जीत हासिल की थी। माल सीट पर हार जीत का अंतर 5465 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार महेश बागे को हराया था।

माल विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Mal Election Result 2026

यहां देखें माल की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Mal (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें माल विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bulu Chik Baraik Rs 34,58,429 ~ 34 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 65 8th Pass Chandan Lohara Rs 6,51,471 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 8th Pass Dipika Sabar / Cases Age Education 0 37 Graduate Manju Kerketta (Baraik) Rs 1,83,311 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 12th Pass Manu Oraon Rs 41,461 ~ 41 Thou+ / Rs 59,843 ~ 59 Thou+ Cases Age Education 0 44 Graduate Rakesh Kujur / Cases Age Education 0 41 Graduate Shibnath Oraon Rs 6,500 ~ 6 Thou+ / Rs 22,000 ~ 22 Thou+ Cases Age Education 0 39 5th Pass Sukra Munda Rs 71,70,993 ~ 71 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 54 12th Pass

माल में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Mal Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें माल में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bulu Chik Baraik 2016 Bulu Chik Baraik 2011 Bulu Chik Baraik

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।