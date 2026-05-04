Majuli Assembly Election Result 2026 (माजुली विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की माजुली विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। माजुली विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Sarbananda Sonowal को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Rajib Lochan Pegu को उम्मीदवार बनाया। माजुली सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के सरबानंदा सोनोवाल ने जीत हासिल की थी। माजुली सीट पर हार जीत का अंतर 43192 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार राजिब लोचन पेगु को हराया था।

माजुली विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Majuli Election Result 2026

यहां देखें माजुली की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Majuli (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें माजुली विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bhaity Richong Rs 1,08,562 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 Others Bhuban Gam Rs 9,43,30,889 ~ 9 Crore+ / Rs 6,76,27,551 ~ 6 Crore+ Cases Age Education 0 56 12th Pass Dr. Indraneel Pegu / Cases Age Education 0 40 Doctorate

माजुली में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Majuli Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें माजुली में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sarbananda Sonowal 2016 Sarbananda Sonowal 2011 Sri Rajib Lochon Pegu

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।