Mahmora Assembly Election Result 2026 (महमारा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की महमारा विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। महमारा विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Jogen Mohan को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Suruj Dehingia को उम्मीदवार बनाया। महमारा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के जोगेन मोहन ने जीत हासिल की थी। महमारा सीट पर हार जीत का अंतर 13135 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार सुरुज देहिंगिया को हराया था।

महमारा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Mahmora Election Result 2026

यहां देखें महमारा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Mahmora (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें महमारा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Jnyandip Mohan Rs 1,77,54,745 ~ 1 Crore+ / Rs 10,00,000 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 0 49 Graduate Suruj Dehingia Rs 2,67,77,620 ~ 2 Crore+ / Rs 17,57,604 ~ 17 Lacs+ Cases Age Education 0 50 Graduate

महमारा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Mahmora Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें महमारा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।