Mahishadal Assembly Election Result 2026 (महिषादल विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की महिषादल विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। महिषादल विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Tilak Kumar Chakraborty को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Biswanath Banerjee को उम्मीदवार बनाया। महिषादल सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के तिलक कुमार चक्रवर्ती ने जीत हासिल की थी। महिषादल सीट पर हार जीत का अंतर 2386 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार बिस्वनाथ बनर्जी को हराया था।

महिषादल विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Mahishadal Election Result 2026

यहां देखें महिषादल की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Mahishadal (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें महिषादल विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Kajal Nayek Das Rs 32,95,379 ~ 32 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 Graduate Koushik Das Rs 3,56,600 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 10th Pass Paritosh Pattanayak / Cases Age Education 3 45 Post Graduate Sk. Sainuddin Rs 4,25,336 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 8th Pass Subhas Chandra Panja Rs 6,91,68,067 ~ 6 Crore+ / Rs 2,05,91,391 ~ 2 Crore+ Cases Age Education 0 68 Others Subhash Chandra Gumtya / Cases Age Education 0 57 8th Pass Swarnakamal Das Rs 1,16,96,799 ~ 1 Crore+ / Rs 19,00,000 ~ 19 Lacs+ Cases Age Education 0 52 Literate Tapan Kumar Maity Rs 38,12,271 ~ 38 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 12th Pass Tilak Kumar Chakraborty / Cases Age Education 3 60 Graduate

महिषादल में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Mahishadal Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें महिषादल में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Tilak Kumar Chakraborty 2011 Dr. Sudarsan Ghosh Dastidar

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।