Maheshtala Assembly Election Result 2026 (महेशतला विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की महेशतला विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। महेशतला विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Dulal Chandra Das को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Umesh Das को उम्मीदवार बनाया। महेशतला सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के दुलाल चंद्र दास ने जीत हासिल की थी। महेशतला सीट पर हार जीत का अंतर 57949 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार उमेश दास को हराया था।

महेशतला विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Maheshtala Election Result 2026

यहां देखें महेशतला की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Maheshtala (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें महेशतला विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Hannan Sk Rs 91,42,377 ~ 91 Lacs+ / Rs 14,00,000 ~ 14 Lacs+ Cases Age Education 0 47 12th Pass Mohammed Aslam Rs 85,65,000 ~ 85 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 Post Graduate Samir Kumar Mondal / Cases Age Education 0 61 Graduate Sangeeta Maiti Rs 22,85,086 ~ 22 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 10th Pass Sayan Banerjee Rs 1,66,50,054 ~ 1 Crore+ / Rs 2,34,785 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 1 33 Graduate Professional Shailesh Kumar / Cases Age Education 0 50 12th Pass Subhasis Das Rs 18,32,20,473 ~ 18 Crore+ / Rs 99,50,554 ~ 99 Lacs+ Cases Age Education 1 49 8th Pass Subir Chakraborty Rs 31,457 ~ 31 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 12th Pass Suprakash Mandal / Cases Age Education 0 55 8th Pass Tamanath Bhowmick Rs 1,43,64,368 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 58 10th Pass

महेशतला में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Maheshtala Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें महेशतला में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Dulal Chandra Das 2016 Kasturi Das 2011 Kasturi Das

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।