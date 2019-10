Maharashtra Elections 2019: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 से ऐन पहले कांग्रेस में कलह और फूट सामने आने लगी है। गुरुवार (तीन अक्टूबर, 2019) को पार्टी नेता संजय निरुपम के बागी तेवर से पार्टी को बड़ा झटका लगा। उन्होंने साफ करते हुए कहा कि पार्टी को शायद उनकी जरूरत नहीं है। उनके सुझाव नहीं माने जा रहे हैं, इसलिए वह पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे और यह उनका अंतिम निर्णय है।

दो सिलसिलेवार ट्वीट् में उन्होंने कहा, “ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है। मैंने विधानसभा चुनाव के लिए मुंबई से महज एक नाम की सिफारिश की थी। सुना है कि उसे खारिज कर दिया गया है। जैसा कि मैं पहले भी पार्टी नेतृत्व को बता चुका हूं कि इस स्थिति में मैं चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लूंगा। यह मेरा अंतिम निर्णय है।”

निरुपम के इस ट्वीट के बाद एक यूजर ने लिखा कि पार्टी उन्हें कांग्रेस छोड़ने की अनुमति न दे, जिस पर कांग्रेसी नेता का जवाब आया, “मुझे उम्मीद है कि अभी पार्टी को अलविदा कहने का वक्त नहीं आया है, पर जिस तरह से पार्टी नेताओं का बर्ताव है, उससे ऐसे दिन दूर भी नजर नहीं आ रहे हैं।”

निरुपम ने इसके अलावा एक अंग्रेजी चैनल से कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भी पार्टी ने उन्हें अपमानित किया था। मुंबई कांग्रेस पद से हटा दिया गया था। पूरे पांच महीने में टिकट बंटवारे की प्रक्रिया में कहीं भी शामिल नहीं किया गया। ऐसे में साफ है कि पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं भी इस सबसे बाहर निकल रहा हूं। यही वजह है कि मुझे अंतिम निर्णय लेना पड़ा।

#Exclusive| If my recommendations are not considered & respected, then there’s no point to continue campaigning for the Party: @sanjaynirupam, Congress Leader tells TIMES NOW. | #KahanGayiCongress pic.twitter.com/He6jh8KDGJ

— TIMES NOW (@TimesNow) October 3, 2019