NCP Leader Sharad Pawar Rally in Rains Video Viral: एनसीपी प्रमुख शरद पवार का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह बारिश के बीच चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। शुक्रवार की शाम भारी बारिश के बीच पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया था। यहां 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा उपचुनाव भी होना है। इस दौरान पवार बारिश में पूरी तरह भीगे थे। अपने भाषण के दौरान कहा कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनाव में उम्मीवारों के चयन में एक गलती की लेकिन अब लोग उस गलती को सुधारने का इंतजार कर रहे हैं। इस ट्विटर पर यूजर कई तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर @IamSiddhesh92 ने लिखा पानी से पाप नहीं धुलेगा। वहीं एक दूसरे यूजर @Humanit49098451 ने लिखा कि 80 साल के बूढ़े आदमी अकेला लड़ रहा है।

क्या बोले पवार: एनसीपी चीफ ने चुनावी सभा में कहा, “इंद्रदेव ने 21 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए पार्टी को आशीर्वाद दिया है। और इंद्रदेव के आशीर्वाद से, सतारा जिला महाराष्ट्र में एक चमत्कार करेगा। वह चमत्कार 21 अक्टूबर से शुरू होगा।”

#WATCH Nationalist Congress Party (NCP) President Sharad Pawar addresses a public rally in Satara, even as it rains. #Maharashtra pic.twitter.com/W63jsRaLuR

— ANI (@ANI) October 18, 2019