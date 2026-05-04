Magrahat Purba Assembly Election Result 2026 (मगराहाट पूर्व विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मगराहाट पूर्व विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। मगराहाट पूर्व विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Namita Saha को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Chandan Kumar Naskar को उम्मीदवार बनाया। मगराहाट पूर्व सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के नमिता साहा ने जीत हासिल की थी। मगराहाट पूर्व सीट पर हार जीत का अंतर 54079 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार चंदन कुमार नस्कर को हराया था।

मगराहाट पूर्व विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Magrahat Purba Election Result 2026

यहां देखें मगराहाट पूर्व की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Magrahat Purba (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मगराहाट पूर्व विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Atanu Halder Rs 95,40,393 ~ 95 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 Post Graduate Bhaskar Chandra Naskar Rs 27,58,144 ~ 27 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 10th Pass Chandan Saha / Cases Age Education 0 47 Post Graduate Gobinda Kumar Sardar Rs 83,88,258 ~ 83 Lacs+ / Rs 8,80,000 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 0 62 Graduate Sarmistha Purkait Rs 63,16,629 ~ 63 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 Post Graduate Somnath Naskar / Cases Age Education 0 29 12th Pass Soumendra Nath Sardar Rs 6,68,323 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 8th Pass Uttam Kumar Banik Rs 78,20,661 ~ 78 Lacs+ / Rs 4,23,733 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 1 52 Post Graduate

मगराहाट पूर्व में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Magrahat Purba Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मगराहाट पूर्व में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Namita Saha 2016 Namita Saha 2011 Namita Saha

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।