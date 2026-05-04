Magrahat Paschim Assembly Election Result 2026 (मगराहाट पश्चिम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मगराहाट पश्चिम विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। मगराहाट पश्चिम विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Gias Uddin Molla को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Dhurjati Saha (MANAS) को उम्मीदवार बनाया। मगराहाट पश्चिम सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के गियास उद्दीन मोल्ला ने जीत हासिल की थी। मगराहाट पश्चिम सीट पर हार जीत का अंतर 46941 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार धुरजति साहा (मानस) को हराया था।

मगराहाट पश्चिम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Magrahat Paschim Election Result 2026

यहां देखें मगराहाट पश्चिम की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Magrahat Paschim (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मगराहाट पश्चिम विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Aziz Al Hassan Rs 21,78,658 ~ 21 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 5 41 Graduate Abdul Majid Halder Rs 19,96,276 ~ 19 Lacs+ / Rs 11,14,165 ~ 11 Lacs+ Cases Age Education 1 38 8th Pass Amir Hossain Sarder / Cases Age Education 0 38 12th Pass Biswajit Pramanik Rs 57,25,298 ~ 57 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 Graduate Gora Jamadar Rs 2,46,180 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 Illiterate Goursundar Ghosh / Cases Age Education 0 38 Post Graduate Goutam Haldar Rs 7,40,000 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 54 8th Pass Md. Abu Siddik Laskar Rs 4,49,500 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 35 10th Pass Md. Samim Ahamed Molla / Cases Age Education 1 38 Post Graduate Partha Pulay Rs 28,56,000 ~ 28 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 10th Pass Sajjat Mir Rs 67,346 ~ 67 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 5th Pass Ujjal Ray / Cases Age Education 0 40 Graduate

मगराहाट पश्चिम में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Magrahat Paschim Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मगराहाट पश्चिम में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Gias Uddin Molla 2016 Gias Uddin Molla 2011 Giasuddin Molla

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।