Madhyamgram Assembly Election Result 2026 (मध्यमग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मध्यमग्राम विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। मध्यमग्राम विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Rathin Ghosh को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Rajasree Rajbanshi को उम्मीदवार बनाया। मध्यमग्राम सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के रथिन घोष ने जीत हासिल की थी। मध्यमग्राम सीट पर हार जीत का अंतर 48126 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार राजश्री राजबंशी को हराया था।

मध्यमग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Madhyamgram Election Result 2026

यहां देखें मध्यमग्राम की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Madhyamgram (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मध्यमग्राम विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ananta Ray Rs 41,60,264 ~ 41 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 72 Graduate Professional Aninda Banerjee Rs 10,14,366 ~ 10 Lacs+ / Rs 1,07,218 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 43 8th Pass Anindya Banerjee / Cases Age Education 12 57 12th Pass Monoj Kumar Roy Rs 15,91,000 ~ 15 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 55 8th Pass Nitai Chandra Pal Rs 37,41,072 ~ 37 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 57 Graduate Nityananda Ghosh / Cases Age Education 0 70 5th Pass Priyanka Barman Rs 7,79,500 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 Post Graduate Rajdwip Ghosh Rs 10,56,141 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 Graduate Rathin Ghosh / Cases Age Education 0 68 12th Pass Sanat Karmakar Rs 2,05,000 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 8th Pass

मध्यमग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Madhyamgram Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मध्यमग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Rathin Ghosh 2016 Rathin Ghosh 2011 Sri Rathin Ghosh

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।