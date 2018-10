मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का प्रचार तेज हो चुका है। बीजेपी-कांग्रेस में जोर की आजमाइश हो रही है, इस बीच सोमवार को राहुल गांधी उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे हैं। उनके उज्जैन पहुंचने पर भी बयानबाजी हो रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी से उनका गोत्र ही पूछ लिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा- उज्जैन जा रहे राहुल गांधी से हम पूछना चाहते हैं कि आप जनेऊधारी हैं? आप कैसे जनेऊधारी हैं? क्या गोत्र है आपका?

बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष दो दिन के दौरे पर हैं। उज्जैन में महाकल के दर्शन के बाद वे रैलियां करेंगे। मंगलवार को भी वे मध्य प्रदेश में जनसभाएं करेंगे। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं।

Ujjain ja rahe #RahulGandhi ji se hum poochna chahte hain ki aap jenau dhari hain? Aap kaise jenau dhaari hain, kya gotr hai aapka?: BJP's Sambit Patra in Indore pic.twitter.com/fjyiSWRaW0

राहुल गांधी के जनेऊधारी पंडित होने का मसला पहली बार पिछले साल गुजरात चुनाव के दौरान उठा था। राहुल गांधी ने गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान कई मंदिरों का दौरा किया था। इस दौरान उनके मंदिर जाने को लेकर भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे। बीजेपी के सवाल उठाने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर से कहा गया था राहुल गांधी न सिर्फ हिंदू हैं बल्कि वे जनेऊधारी ब्राह्मण हैं।

Congress President Rahul Gandhi visits Mahakaleshwar temple in Ujjain. Madhya Pradesh Congress President Kamal Nath and Jyotiraditya Scindia also present. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/chQlgOeSKa

