मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ में कांग्रेस काल की कर्ज योजना पर तंज कसते हुए कहा कि वह (कांग्रेस) मुर्गी और अंडे तक सीमित थे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बड़ा बदलाव लाते हुए 14 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्ज दिया है। इनमें 70 फीसदी वह लोग हैं, जिन्होंने पहली बार बैंक से कर्ज लिया है।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों के समर्थन में झाबुआ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस की नीतियों पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के काल में आदिवासियों को कर्ज देने के लिए मेले लगाए जाते थे और उन्हें मुर्गी तथा उससे होने वाले अंडों के सपने दिखाए जाते थे, इतना ही नहीं जिसे कर्ज मिलता था, उसी के घर पहुंचकर बाबू लोग पार्टी मनाकर कर्ज में ली गई मुर्गी को कटवा देते थे। आदिवासी पर कर्ज बना रहता था और सपने पूरे नहीं होते थे।

Remember the time when Congress was in power here in Madhya Pradesh, what was the condition of people? Madhya Pradesh does not deserve a government which never thinks about the state's welfare: PM Narendra Modi in Jhabua pic.twitter.com/H5e8pxikZH

— ANI (@ANI) November 20, 2018