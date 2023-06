MP OPINION POLL: लोगों को पसंद ‘मामा’ शिवराज का साथ, आज हुए चुनाव तो एमपी में बीजेपी की बल्ले-बल्ले, जानिए कांग्रेस कहां खड़ी

मध्य प्रदेश चुनाव का ओपिनियन पोल

मध्य प्रदेश में साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में काटे का मुकाबला है। अब इसी चुनावी माहौल को समझने के लिए एक जी न्यूज द्वारा एक ओपिनियन पोल किया गया है। उस ओपिनियन पोल के मुताबिक आज चुनाव हुए तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन जाएगी। पार्टी के खाते में 119 से 129 सीटें तक जा सकती हैं। कांग्रेस की बात करें तो उसका 94 से 104 रह सकता है। अब ये आंकड़ा मायने रखता है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन अब जी न्यूज का ओपिनियन पोल बताता है कि इस बार ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है। बड़ी बात ये भी है कि इस बार एमपी चुनाव में बीजेपी को 45 प्रतिशत के करीब वोट शेयर मिल सकता है, वहीं कांग्रेस का आंकड़ा 39 फीसदी पर रुक सकता है। बीजेपी के लिए राहत की बात ये भी है कि मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान के काम से खुश है। सर्वे में बताया गया है कि 42 प्रतिशत लोग सीएम शिवराज के काम से बहुत खुश हैं। वहीं 34 फीसदी मान रहे हैं कि उनका काम संतोषजनक रहा है। यानी कि अगर इन दोनों ही आंकड़ों को मिला दिया जाए तो 76 फीसदी लोग शिवराज के काम से संतुष्ट माने जा रहे हैं। ये काफी बड़ा आंकड़ा है और बीजेपी का मनोबल बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। बेहद खराब मानने वालों की संख्या 21 फीसदी है और तीन फीसदी ऐसे भी हैं जो इस पर कोई राय नहीं रखते हैं। जब एमपी की जनता से पूछा गया कि उनकी सीएम की पहली पसंद कौन है तो इस पर भी सीएम शिवराज के नाम पर ज्यादा लोगों ने मुहर लगाई। 36 प्रतिशत लोगों ने सीएम शिवराज को सीएम की पहली पसंद बताया है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस के कमलनाथ खड़े हैं जिन्हें 23 फीसदी लोग पसंद कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी 10 फीसदी लोग सीएम की पसंद मान रहे हैं। सर्वे का एक हिस्सा ये भी बताता है कि बीजेपी को एससी, एसटी, ओबीसी, सवर्ण समाज का सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है। इसके अलावा सीएम शिवराज की जो महिला केंद्रित योजनाएं रही हैं, उसका असर भी चुनावी नतीजों पर पड़ता दिख रहा है।

