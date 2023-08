मध्य प्रदेश चुनाव में ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर, कांग्रेस के हाथ से छिटकेगा मुस्लिम वोट?

मध्य प्रदेश चुनाव में मुस्लिम वोट भी कई सीटों पर अपनी निर्णायक भूमिका रखने वाले हैं। ये वोटबैंक इस बार ज्यादा मायने इसलिए रखने वाला है क्योंकि जमीन पर ओवैसी फैक्टर पूरी तरह सक्रिय है। ऐसे में सात फीसदी मुसलमान वोट क्या पूरी तरह कांग्रेस मिल पाएगा या उसमें बड़ी सेंधमारी हो जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।

मध्य प्रदेश चुनाव में मुस्लिम वोटबैंक और ओवैसी फैक्टर

मध्य प्रदेश का चुनावी रण हर बीतते दिन के साथ और ज्यादा दिलचस्प बनता जा रहा है। जानकार मानते हैं कि 2018 की तरह इस बार भी काटे की टक्कर रहने वाली है, हार-जीत का अंतर काफी कम होगा, ऐसे में कौन बाजी मार जाए, ये अभी नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश की जैसी राजनीति रही है, यहां पर मुकाबला हमेशा से ही कांग्रेस बनाम बीजेपी का ही रहा है, यानी कि बाइपोलर फाइट। अब इस लड़ाई में कांग्रेस एक मामले में लगातार बीजेपी से आगे रही है, उसने हमेशा उस डिपार्टमेंट में देश की सबसे बड़ी पार्टी को पछाड़ा है। वो फैक्टर है मध्य प्रदेश का मुस्लिम वोटर। एमपी में मुस्लिम वोटबैंक हमेशा से ही कांग्रेस के लिए एक मजबूती रहा है। लेकिन इस बार असुद्ददीन ओवैसी की एंट्री ने जमीन पर कई समीकरणों को बदलने का काम कर दिया है। मध्य प्रदेश में मु्सलमान 7 फीसदी के करीब हैं और दो दर्जन से ज्यादा सीटों पर उनकी निर्णायक भूमिका रहती है। यहां भी 51 जिलों की 19 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी एक लाख से ज्यादा है, यानी कि उनका वोट जिस तरफ, उस प्रत्याशी जीत लगभत तय मानी जा सकती है। अब अभी तक मुस्लिमों का ये वोट एकमुश्त रूप से कांग्रेस को मिल रहा था। बीजेपी के पास जाना नहीं, ऐसे में कांग्रेस ही एक विकल्प के तौर पर रही है। लेकिन पिछले साल हुए एमपी के निकाय चुनाव ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने का काम कर दिया है। उस निकाय चुनाव में ओवैसी की AIMIM ने जैसा प्रदर्शन किया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य के 7 फीसदी मुसलमानों को कांग्रेस से इतर एक और विकल्प मिल गया। असल में पिछले साल हुए निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 7 सीटें अपने नाम की। इसमें तीन सीटें खरगोन से निकाली गईं, दो जबलपुर से और एक-एक खंडवा और बुरहानपुर में मिली। बड़ी बात ये भी रही कि बुरहानपुर मेयर सीट पर बीजेपी की जीत में AIMIM का बड़ा योगदान रहा। उस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी से मात्र 542 वोटों से हार गईं। उस सीट पर AIMIM उम्मीदवार को 10274 वोट मिले, यानी कि मुस्लिम वोटों में सीधी सेंधमारी की गई। कहने को वो एक निकाय चुनाव था, लेकिन संदेश स्पष्ट मिला- मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी फैक्टर ने पूरी तरह अपना असर दिखाया। अब उसी कड़ी में AIMIM चीफ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो सभी 230 सीटों पर उम्मीदवार उतारने पर जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन चुनिंदा सीटों पर लड़ने की तैयारी है जहां पर मुस्लिम वोट को पार्टी अपने पाले में ला सकती है। अब ओवैसी की ये रणनीति ही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है क्योंकि वोटों का बिखराव बीजेपी को सीधा फायदा देगा और कई सीटों पर पार्टी को बड़ा झटका मिल सकता है। वर्तमान में भोपाल, बुरहानपुर, उज्जैन, जबलपुर, खंडवा, रतलाम, जावरा, ग्वालियर, शाजापुर, मंडला, नीमच, इछावर ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर किसी भी प्रत्याशी की हार-जीत तय कर सकता है। इस समय ओवैसी जिस प्लान पर काम कर रहे हैं, उसमें भी 15 उन सीटों पर खास जोर दिया जा रहा है जहां पर मु्स्लिम आबादी ज्यादा है। बताया जा रहा है कि AIMIM इस बार ग्वालियर साउथ, जबलपुर पूर्व, छिंदवाड़ा, परासिया, भोपाल उत्तर, शाजापुर, कालापीपल, राऊ, खरगोन, राजपुर, जेतपुर, सिवनी, सिरोंज, देवास, धार, इंदौर 4, सांवेर, जावरा, मंदसौर जैसी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। यहां पर उसेक मजबूत प्रत्याशियों की तलाश है जो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम करें, यानी कि मुकाबला किसी तरह से बीजेपी बनाम AIMIM कर दिया जाए।

