मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल तीखा होता जा रहा है। ऐसे में न सिर्फ नेताओं के वार पलटवार जमकर देखने को मिल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर वायरल वीडियोज का सिलसिला भी खूब देखने को मिल रहा है। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने भाजपा की एक विधायक के वीडियो पर रीट्वीट किया है। जिसमें वो मारपीट कर रही हैं। हालांकि वीडियो में महिला का चेहरा छुपा हुआ है और ऐसे में जनसत्ता वायरल वीडियो के सही होने की पुष्टि नहीं करता है।

क्या है मामला

दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भाजपा की एक महिला विधायक और गुना की चाचौड़ा सीट से भाजपा प्रत्याशी ममता मीणा के एक वीडियो पर रीट्वीट करते हुए लिखा है- क्या किसी भी जन प्रतिनिधि का ये आचरण होना चाहिए ? इस वीडियो में एक महिला दूसरी महिला के साथ मारपीट करती नजर आ रही है।

This video is of sitting BJP MLA @MamtaMeenaBJP beating people up outside her home. Please watch and put out into media @bainjal @soniandtv @ndtv @AdityaRajKaul @PMOIndia @ndsharma @BansalNewsbpl @rasheedkidwai pic.twitter.com/znJ60PXfj3

