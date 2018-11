मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है, पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर भी लंबे समय तक असमंजस की स्थिति बनी रही कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव की भी खबरें आईं। कुछ के टिकट काटे गए, कुछ का टिकट पक्का होने के बाद भी पार्टी ने उन्हें आखिरी वक्त में मैदान में नहीं उतारने का फैसला लिया। इसी में एक नाम है व्यापमं घोटाले को उजागर करने वाले डॉक्टर आनंद राय का।

राहुल ने किया था टिकट देने का वादा

व्यापमं घोटाले में व्हिसिलब्लोअर डॉक्टर आनंद राय ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट देने का वादा किया था। उन्होंने कहा- ”मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया गया जबकि राहुल गांधी ने मुझसे वादा किया था। सिर्फ मेरे कारण ही ऐसा हो पाया कि कांग्रेस नेता संजीव सक्सेना (व्यापमं आरोपी) को टिकट नहीं दिया गया। ”

I have not been given a ticket to fight elections even though Rahul Gandhi had assured me of it. It was only because of me that Congress's Sanjeev Saxena (Vyapam accused) was not given a ticket: Dr Anand Rai, Vyapam whistleblower #MadhyaPradesh pic.twitter.com/k6mP85ohCT

