कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मंगलवार (30 अक्टूबर) को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। वह भी तब, जब राहुल ने उनका नाम कन्फ्यूजन (भ्रम) में आकर लेने के बाद अपनी गलती मान ली थी। कार्तिकेय के वकील एस श्रीवास्तव ने इस बारे में पत्रकारों को बताया, “कार्तिकेय ने राहुल के उस बयान को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने कहा था, ‘पनामा पेपर्स घोटाले में सीएम शिवराज के बेटे का नाम भी था’। कल की रैली में दिया यह आपत्तिजनक बयान उन्होंने आपराधिक इरादे से दिया था।”

वकील ने कहा, “कार्तिकेय और सीएम शिवराज का पनामा पेपर्स से कोई लेना-देना नहीं है। वह (कांग्रेस अध्यक्ष) जब उनकी लोकप्रियता प्रभावित नहीं कर सके, तो वे निजी हमले कर रहे हैं। वह उनके परिवार वालों को निशाना बना रहे हैं। वे लोग योजनाबद्ध तरीके से बयान देते हैं, क्योंकि सामान्य इंसान ने तो बयान सुना और अपनी धारणा बना ली।” सुनिए, क्या बोले कार्तिकेय के वकील-

वहीं, कार्तिकेय ने एएनआई से कहा, “राहुल ने एक और बयान दिया कि वह कन्फ्यूज थे। पर असल में पूरी कांग्रेस कन्फ्यूज है। राहुल तो भ्रम में हैं ही। मगर उनके पार्टी कार्यकर्ता भी कन्फ्यूज हैं कि आखिर पार्टी का नेता कौन है। नेता भी इस बात को लेकर भी कन्फ्यूज हैं कि किसे टिकट देना है। मैं इस चीज के लिए उन्हें (राहुल) जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। पूरी कांग्रेस कन्फ्यूज है। उनके द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। यह बात वह भी स्वीकार चुके हैं। लेकिन उन्होंने सार्वजनिक मंच से मेरे परिवार और मेरे बारे में गलत बात कही, हम इस संबंध में कोर्ट में कानूनी मदद लेंगे।”

आपको बता दें कि सोमवार को सूबे के झाबुआ जिले में राहुल ने रैली में कहा था, “सीएम शिवराज के बेटे का नाम पनामा पेपर्स में था। फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि पाकिस्तान सरीखे देश ने भी पनामा विवाद में नाम सामने आने के बाद अपने पूर्व प्रधानमंत्री को सजा दी थी।” कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर शिवराज और कार्तिकेय ने उनकी निंदा कर झूठा आरोप लगाने का दावा किया था।

