मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस ने जीत हासिल की है। जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और कमल नाथ को जीत की बधाई। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार के बाद पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष राकेश सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पत्र भेजकर इस्तीफा दिया है। हालांकि अमित शाह ने इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया है।

क्यों भेजा इस्तीफा

जानकारी के मुताबिक राकेश सिंह ने भाजपा की हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा अमित शाह को भेजा लेकिन उन्होंने इस्तीफे को लेने से इनकार कर दिया और बदले में एक नसीहत दे दी। अमित शाह ने राकेश सिंह को पहले से भी अधिक मेहनत करने के लिए कहा है।

