Madarihat Assembly Election Result 2026 (मदारीहाट विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मदारीहाट विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। मदारीहाट विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Manoj Tigga को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Rajesh Lakra को उम्मीदवार बनाया। मदारीहाट सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के मनोज तिग्गा ने जीत हासिल की थी। मदारीहाट सीट पर हार जीत का अंतर 29685 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार राजेश लाकड़ा को हराया था।

मदारीहाट विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Madarihat Election Result 2026

यहां देखें मदारीहाट की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Madarihat (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मदारीहाट विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Babita Bara Tirkey Rs 5,44,936 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 12th Pass Haren Rabha Rs 7,300 ~ 7 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 8th Pass Ishak Rabha / Cases Age Education 0 25 12th Pass Jayprakash Toppo Rs 1,15,47,010 ~ 1 Crore+ / Rs 6,35,244 ~ 6 Lacs+ Cases Age Education 0 50 Graduate Joy Prafful Lakra Rs 9,00,143 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 4 41 Doctorate Laxuman Limbu / Cases Age Education 1 53 10th Pass Saradip Narjeenary Rs 1,02,66,407 ~ 1 Crore+ / Rs 71,50,000 ~ 71 Lacs+ Cases Age Education 0 45 Graduate Subhash Lohar Rs 78,688 ~ 78 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 8th Pass Sudhist Baraik / Cases Age Education 0 49 10th Pass

मदारीहाट में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Madarihat Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मदारीहाट में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Manoj Tigga 2016 Manoj Tigga 2011 Kumari Kujur

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।