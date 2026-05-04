Lumding Assembly Election Result 2026 (लुमडिंग विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की लुमडिंग विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। लुमडिंग विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Sibu Misra को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Swapan Kar को उम्मीदवार बनाया। लुमडिंग सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के सिबू मिश्रा ने जीत हासिल की थी। लुमडिंग सीट पर हार जीत का अंतर 11731 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार स्वपन कर को हराया था।

लुमडिंग विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Lumding Election Result 2026

यहां देखें लुमडिंग की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Lumding (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें लुमडिंग विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Jashada Dulal Rakshit Rs 2,52,32,699 ~ 2 Crore+ / Rs 1,36,72,134 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 1 65 8th Pass Sibu Misra Rs 1,22,14,259 ~ 1 Crore+ / Rs 29,90,885 ~ 29 Lacs+ Cases Age Education 0 59 10th Pass Swapan Kar / Cases Age Education 0 69 Graduate Ujjal Deb Rs 15,50,000 ~ 15 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 10th Pass

लुमडिंग में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Lumding Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें लुमडिंग में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sibu Misra 2016 Sibu Misra 2011 Swapan Kar

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।