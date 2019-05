Loksabha Elections 2019: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नारी मोर्चा की कार्यकर्ताओं की जय श्रीराम के नारे लगाने पर नगर निगम की महिला कर्मचारियों ने जमकर पिटाई कर दी। घटना के दौरान निगमकर्मियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के बाल नोंचे थे और उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर पीटा था। हैरत की बात है कि उस बीच लोग खड़े वहां तमाशबीन बने थे। कोई घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जबकि कोई महिलाओं के आपस में भिड़ने पर चर्चा कर रहा था।

मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया और कुछ टीवी चैनलों के जरिए सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, मारपीट के वीडियो में हावड़ा नगर निगम में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारी और बीजेपी महिला मोर्चा की ढेर सारी कार्यकर्ताएं थीं। कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं ने वहां जय श्री राम के नारे लगाए थे, जिस पर महिला कर्मचारी भड़क उठी थीं।

हालांकि, शुरुआत में किसी ने मामले में दखल न दी। पर बाद में बीच-बचाव के लिए दो-तीन लोग हिम्मत जुटाकर आगे आए। देखें, वीडियोः

Women health workers at Howrah Municipal Corporation assault local leaders of the @BJP4India's Naari Morcha in Howrah after their ‘Jai Shri Ram’ chant. pic.twitter.com/HniHI1hZZo

— News18 (@CNNnews18) May 13, 2019