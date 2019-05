Loksabha Elections 2019: आम चुनाव के नतीजों से ऐन पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल (बीजेडी) ने संकेत दिए हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नरेंद्र मोदी को समर्थन देने के लिए राजी है। सोमवार (20 मई, 2019) को बीजेडी की तरफ से कहा गया कि जो भी ओडिशा की मदद करेगा, वह उसी दल का सरकार बनाने में साथ देगा।

बीजेडी में वरिष्ठ नेता अमर पटनायक ने समाचार एजेंसी एएनआई से इस बारे में कहा, “हम संभवतः उस पार्टी या गठबंधन का समर्थन करेंगे, जो केंद्र में सरकार बनाएगा और ओडिशा के लंबे समय से चले आ रहे अनसुलझे मुद्दों को हल करने में हमारी मदद करेगा।”

‘टाइम्स नाऊ’ को उन्होंने बताया, “अगर चुनावी एग्जिट पोल्स के हिसाब से देखें तब केंद्र में एनडीए की सरकार बन सकती है और तब हम सरकार का हिस्सा हो सकते हैं।” सुनिए, और क्या बोले पटनायकः

