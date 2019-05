Loksabha Elections 2019: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार (14 मई, 2019) को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अध्यक्ष अमित शाह के रोडशो से दौरान जमकर बवाल कटा। आलम यह था इसके चलते रोडशो को खत्म करना पड़ा। शाम को इस बीच न केवल सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के छात्र परिषद और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पत्थरबाजी और आगजनी हुई, बल्कि समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रतिमा भी तोड़ दी गई।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, यह घटना विद्यासागर कॉलेज की है, जहां सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के छात्र परिषद और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई थी। घटना के बाद क्षतिग्रस्त प्रतिमा का फोटो भी सामने आया, जबकि उससे पहले आगजनी और हंगामे से जुड़ी क्लिप्स जारी की गई थीं।

देखें, आगजनी के दौरान क्या हुआ थाः

#WATCH: Visuals after clashes broke out at BJP President Amit Shah’s roadshow in Kolkata. #WestBengal pic.twitter.com/laSeN2mGzn

— ANI (@ANI) May 14, 2019