Loksabha Elections 2019: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मंगलवार (14 मई, 2019) को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) चीफ अमित शाह के शोडशो के दौरान हिंसा भड़क उठी। नतीजतन कार्यक्रम को उसके बाद खत्म करना पड़ा। पर टीएमसी छात्र परिषद और बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस भिड़ंत की शुरुआत हुई कैसे? घटना से जुड़े वीडियो से पता लगता है कि वहां एक डंडा पटके जाने के बाद अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद नौबत आगजनी और तोड़फोड़ तक आ पहुंची। बीजेपी चीफ ने इस हंगामे और हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी के गुंडों पर आरोप लगाया है।

समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा जारी किए हिंसा से जुड़े पहले वीडियो के मुताबिक, रोडशो के दौरान भगवा और ‘नमो अगेन’ वाले कपड़ों में बीजेपी समर्थक सड़क के पास जमा थे। अचानक वहां कुछ लोग आए और डंडे पटकने लगे, जिसके बाद बीजेपी समर्थक एक पल के लिए तो हैरान रह गए। आनन-फानन में उन्होंने भी वहां पड़े ईंट-पत्थर उठाकर दूसरे पक्ष पर फेंकना शुरू कर दिया। हालांकि, इस क्लिप में यह साफ नहीं हो सका कि वे किस पर हमला कर रहे थे। देखें, वीडियोः

#WATCH Clashes broke out in roadshow of BJP President Amit Shah in Kolkata after sticks were hurled at Shah’s truck. #WestBengal pic.twitter.com/t8bnf31vGA

— ANI (@ANI) May 14, 2019