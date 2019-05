Loksabha Elections 2019: पांच साल के कार्यकाल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक भी सवाल न लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पर जमकर खिंचाई हुई। पीएम और बीजेपी चीफ अमित शाह की साझा पीसी पर टि्वटर पर किसी ने कहा कि वह पीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि प्रेस अपीयरेन्स था, जबकि किसी ने तंज कसते हुए लिखा, “मोदी जी बिना भीगे नहाने वालों में से हैं।”

दरअसल, आम चुनाव प्रचार के खत्म होने से ऐन पहले शुक्रवार (17 मई, 2019) शाम बीजेपी की पीसी हुई। शाह के साथ उसमें पीएम भी मौजूद रहे। पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने दावा किया कि वे इस बार 300 सीटों का आंकड़ा पार करेंगे और सरकार एनडीए की ही बनेगी। बाद में पीएम ने भी पत्रकारों को संबोधित किया, पर बारी जब प्रश्न लेने की आई तो यह जिम्मा शाह ने संभाला।

इसी पर बड़ी नामी-गिरामी शख्सियतों से लेकर आम टि्वटर यूजर्स ने न केवल पीएम मोदी के मजे लिए बल्कि शाह और बीजेपी को भी लपेटा। कांग्रेस अध्य राहुल गांधी ने इसी पर लिखा, “मोदी जी बधाई हो। शानदार पीसी की आपने! दिखावा करना ही आधी लड़ाई है। अगली बार शाह जी शायद आपको कुछ सवालों के जवाब देने का मौका दे दें। बहुत खूब!”

सांसद शरद यादव ने लिखा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पांच सालों में बीजेपी पीएम ने मीडिया का सामना नहीं किया। यही सवाल हर किसी के दिमाग में है। आखिरी चरण के मतदान से ठीक पहले पीएम के हाव-भाव ने साफ अंदेशा दे दिया है कि उन्होंने अपनी हार मान ली है और यह उनकी पार्टी और सरकार के लिए एक किस्म की ‘फेयरवेल’ (विदाई) पीसी थी।”

वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने हैरानी जताते हुए ट्वीट किया, “क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी की उनके कार्यकाल (सन् 2014-19) की यह पहली और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी?।” जाने-माने पत्रकार ओम थानवी ने लिखा, “पीएम पहली बार मीडिया के सामने आए, मगर सवाल अमित शाह की ओर खिसका गए। फिर भी चेहरा लटका दीखा, गर्दन झुकी हुई। किस बात का भय सताने लगा कि मायूस-से बिना तैयारी मीडिया के सामने आ बैठे?”

आगे टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी इस बारे में प्रतिक्रिया दी और बोले, “आज, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस अपीयरेन्स बन गई।” देखें और लोगों की कुछ ऐसी ही मजेदार प्रतिक्रियाएं:

Here is a time lapse video of Q&A session of PM Modi’s first Press Conference in 5 years. He sat there for 17 minutes, without answering a single question!

