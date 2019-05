Loksabha Elections 2019: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की रैली और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को मंजूरी न दिए जाने पर बीजेपी ने चुनाव आयोग (ईसी) को घेरा है। सोमवार को कोलकाता स्थित ईसी के दफ्तर के बाहर पार्टी नेताओं ने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि ईसी, सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लिए दलाली कर रहा है।

बीजेपी प्रवक्ता सुनील देवधर ने उस दौरान कहा, “यह कैसा लोकतंत्र है? यहां पर कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, संविधान का राज नहीं है। बस ममता जी का गुंडा राज चल रहा है। दुर्भाग्य से यहां की पुलिस और प्रशासन, दोनों टीएमसी के दलाल बन कर बैठे हैं। हमारे मन में इसी को लेकर आक्रोश है कि वह डीएम रत्नाकर राव दलाल बनकर वहां बैठेगा, तब निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे?”

वह आगे बोले, “हम यहां निष्पक्ष चुनाव के लिए बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सभा के लिए अनुमति मिली थी, पर उन्होंने रद्द कर दी। ये ऐसा कर रहे हैं कि सामने वाला कोई सभा ही न कर सके। बंगाल में आखिर हो क्या रहा है? यहां कानून-व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। यहां सीएम ममता पीएम मोदी को पीएम मानने से इन्कार कर देती हैं। ऐसे राज्य से क्या उम्मीदें कर सकते हैं…।”

बकौल देवधर, “टीएमसी चुनाव हारने वाली है, यह पक्का है। आज की घटना के बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि अनुपम हाजरा यहां जीतेंगे। बीजेपी 30 से अधिक सीटें जीतेगी।” बता दें कि बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं।

#WATCH Kolkata: BJP protests in front of West Bengal Chief Electoral Office after Amit Shah was denied permission to hold rally & land chopper in Jadavpur; Sunil Deodhar says, "Police, admn, DM Ratnakar Rao have become 'dalal' of TMC. EC is being partial & doing 'dalali' of TMC" pic.twitter.com/DXOPPdX0B0

