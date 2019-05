Loksabha Elections 2019: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार को हुई हिंसक झड़पों के मद्देनजर चुनाव आयोग (ईसी) ने सख्त रवैया अपनाया है। ईसी ने सूबे के नौ संसदीय क्षेत्रों में सभी राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार की समय सीमा में एक दिन की कटौती कर दी है। यानी अब 16 मई की रात 10 बजे तक पार्टियां और उनके प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर पाएंगे, जबकि पहले उन्हें कैंपेन करने के लिए 17 मई तक की अनुमति थी। बता दें कि आम चुनाव के तहत सातवें और आखिरी चरण का मतदान 19 मई को है।

कुछ टीवी रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि ईसी कोलकाता में समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा तोड़े जाने की घटना से भी खासा नाराज है। कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब ईसी ने इस संबंध में संविधान का अनुच्छेद 324 लागू किया है।

‘एएनआई’ के मुताबिक, ईसी द्वारा लगाई गई रोक प.बंगाल के नौ संसदीय क्षेत्रों में प्रभावी रहेगी। इनमें दमदम, बारासात, बसीरहाट, जयनगर, माथुरापुर, जाधवपुर, डायमंड हार्बर, दश्रिणी और उत्तरी कोलकाता शामिल हैं, जहां कल रात 10 बजे से 19 मई तक कोई चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा।

