Loksabha Elections 2019: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग (ईसी) के नोटिस पर कहा है कि डायस (मंच) भजन गाने के लिए थोड़े न होता है। वहां खड़े होकर तो विपक्ष पर हमला बोला जाता है। शुक्रवार (तीन मई, 2019) को समाचार एजेंसी ‘एएनआई’ को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा, “क्या हम डायस पर भक्तिमय गीत (भजन) गाने के लिए जाते हैं? हम वहां पर विपक्षी पार्टी को उखाड़ देने और उनके घेरने के लिए मंच पर जाते हैं।”

दरअसल, 19 अप्रैल को यूपी के संभल में एक चुनावी रैली के बीच सीएम योगी ने विवादित बयान दे डाला था। उन्होंने ‘बाबर की औलाद’ शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर ईसी ने गुरुवार देर शाम उन्हें कारण बताओ बताओ नोटिस भेजा दिया था।

ताजा मामले में सीएम आगे बोले, “हमारा काम लोगों के सामने विपक्ष की कमजोरियों को उजागर करना है। चुनावी प्रचार के दौरान जब यही काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करती हैं, तब हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते।”

#WATCH UP CM Yogi Adityanath on EC notice to him over his ‘Babar ki aulaad’ comment’: Aapsi baatcheet ko kahin quote karna achar sanhita mein nahi aata hai… Koi bhajan karne ke liye jaata hai kya manch pe? Ukhad dene ke liye aur apne virodhi ko gherne ke liye manch pe jate hain pic.twitter.com/QmgehIzWkN

— ANI UP (@ANINewsUP) May 3, 2019