Loksabha Elections 2019: कांग्रेस आईटी सेल हेड दिव्या स्पंदना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बायन पर मजे लिए है, जिसमें पीएम ने दावा किया था कि उन्होंने पहली बार 1987-1988 में डिजिटल कैमरा चलाया था। स्पंदना ने पीएम के उसी दावे से जुड़ा एक वीडियो रीट्वीट करते हुए सोमवार (13 मई, 2019) को लिखा, “क्या आप लोगों को मालूम है कि 1988 में नरेंद्र मोदी की ई-मेल आईडी क्या थी? मेरे हिसाब से dud@lol.com होगी।” उनके फॉलोअर्स और बाकी लोगों ने भी इस ट्वीट पर कमेंट करना शुरू कर दिया। लोग जवाब में बेहद मजेदार ई-मेल आईडी के नामों का अंदाजा लगा रहे थे, जबकि कुछ लोगों ने हैरानी जताई की जब इंटरनेट 1995 में आम लोगों के लिए आया, तब पीएम ने उसका 1988 में कैसे इस्तेमाल कर लिया?

दरअसल, स्पंदना ने जो क्लिप शेयर की थी, उसे बॉटमलाइन्समैन (@chulbulThurram) नाम के हैंडल से ट्वीट किया था। वीडियो में पीएम के हालिया टीवी इंटरव्यू का वही हिस्सा था, जिसमें पीएम ने कहा था, “शायद देश में…शायद, क्योंकि कोई हो सकता है…मुझे मालूम नहीं। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल किया था। 1987-1988 में। उस समय बहुत कम लोगों के पास ई-मेल रहता था। मेरे यहां तहसील में आडवाणी (वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी) जी की सभा थी। मैंने डिजिटल कैमरे पर उनका फोटो लिया था, तब कैमरा काफी बड़ा आता था। मेरे पास था। मैंने फोटो निकाला और दिल्ली ट्रांसमिट किया। दूसरे दिन रंगीन फोटो छपा। आडवाणी जी इस पर रह गए थे।” देखें, इंटरव्यू में क्या बोले थे पीएमः

Any guesses as to what @narendramodi email id was in 1988?

dud@lol.com is my guess https://t.co/iVnSHtGsIn

— Divya Spandana/Ramya (@divyaspandana) May 12, 2019