Loksabha Elections 2019: न्यूज एंकर और एडिटर-इन-चीफ अरनब गोस्‍वामी ने अपने चैनल रिपब्‍लिक भारत पर विपक्ष के एक नेता को जमकर लताड़ा। विपक्ष के उस नेता ने कहा था कि यह चुनाव फर्जी है, जिस पर अरनब बुरी तरह भड़क उठे थे। विपक्ष को कोसते हुए और नरेंद्र मोदी की तरफदारी करते हुए उन्होंने उस नेता को आड़े हाथों ले लिया। वह एक सांस में धारा प्रवाह नरेंद्र मोदी के पक्ष में बोलते गए। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रहा है। टि्वटर पर इसी के चलते कई लोगों ने उन्‍हें बीजेपी का प्रवक्‍ता बता दिया।

दरअसल, पूछता है भारत शो में हार तो ईवीएम पर वार विषय पर चर्चा हो रही थी। उसी बीच विपक्ष के नेता ने आम चुनाव को फर्जी करार दिया था। इसी पर अरनब बोले, “मैं पूछता हूं कि मोदी को 300 सीटें मिल गईं, तो चुनाव फर्जी था? वह फिर पीएम बन गए तो चुनाव फर्जी था? क्योंकि राहुल बाबा (कांग्रेस अध्यक्ष) और प्रियंका वाड्रा को लोगों ने डस्टबिन में फेंक दिया, इसलिए चुनाव फर्जी था? क्योंकि केजरीवाल को 100 वोट भी नहीं मिलेंगे, लिहाजा चुनाव फर्जी था? क्योंकि अमेठी में स्मृति ईरानी ने कड़ी टक्कर दी है…राहुल हार सकता है। चुनाव फर्जी था, क्योंकि रायबरेली में सोनिया गांधी भी चिंता में हैं।”

जोश में आकर अरनब सीटे से उठे और चीख-चीख कर आगे बोले- मैं कहता रहूंगा आज…क्योंकि पूर्वांचल में जातिगत समीकरण नहीं चलेंगे, जाट वोट भी आज अजित सिंह के साथ नहीं है, इसलिए चुनाव फर्जी है! मैं कहूंगा आज…क्योंकि बंगाल में इतनी हिंसा के बाद भी लगभग 80 फीसदी वोटिंग हुई, दार्जिलिंग से जलपाईगुड़ी से लेकर लोगों ने कहा कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को लाकर वोट बैंक बनाएंगे। अरे, आप हार गए, इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव फर्जी था। खड़े होकर माफी मांगिए…। इसी पर कुछ पैनलिस्ट्स ने ताली बजा दी। देखें, डिबेट में आगे क्या हुआः

One can't deny that he's a better BJP spokesperson than all BJP spokespersons put together. And often, more entertaining than Sambit Patra. He's also worked hard on his Hindi knowing how important it is for a BJP politician to know Hindi to be successful.pic.twitter.com/9z891CwTGc

— Pratik Sinha (@free_thinker) May 22, 2019