Loksabha Elections 2019: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गैर-राजनीतिक इंटरव्यू को लेकर मजे लिए हैं। शुक्रवार (26 अप्रैल, 2019) रात एक जनसभा में कहा कि एक्टर को बुलाकर पीएम हा-हा-हा करके हंस रहे थे, जिसके लिए अक्षय को नमो टीवी का एंकर बना देना चाहिए।

बकौल एआईएमआईएम प्रमुख, “टीवी पर जितने उतने एंकर थे, वे अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे थे। मोदी ने उनसे कहा- तुम सही एक्टिंग नहीं कर रहे, मैं सही एक्टर लाऊंगा। वह सही एक्टर लाए और वह सवाल करता है- आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं? यह कोई सवाल है। अरे, दीवाने तेरे को आम खाना नहीं आता तो ऐसा सवाल कर रहा है। अरे, आम मिला तो खाना पड़ता है उसे…इसको अब नमो टीवी का एंकर बना दो।”

ओवैसी आगे बोले, “बताइए कोई मिनिस्टर है या हॉलीवुड का एक्टर है? एक्टर को बुलाकर हंस रहे थे- हा-हा-हा। क्या बात है, देश में लोग मर रहे हैं। नौजवान परेशान हैं। ये दो करोड़ नौकरियों का वादा मोदी ने किया। आप लोगों को नौकरी मिली क्या?” सभा में जुटी भीड़ बोली- नहीं। VIDEO में देखें, ओवैसी ने कैसे PM को आड़े हाथों लियाः

AIMIM Chief @asadowaisi takes a dig at PM Modi, says ‘make Akshay Kumar the anchor for NaMo TV’, this after the actor interviewed PM Modi at his residence.@vaishnavi_1001 with details. pic.twitter.com/KXCfhKwdLY

— TIMES NOW (@TimesNow) April 27, 2019