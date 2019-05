Loksabha Elections 2019: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कहा है कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारा, उसे आतंकी ही बोला जाएगा। हालांकि, ओवैसी ने इस टिप्पणी के साथ किसी धर्म या फिर समुदाय का जिक्र नहीं किया। मंगलवार (14 मई, 2019) को ओवैसी ने इसी के साथ पूछा कि आखिर बापू के हत्यारे को महान कैसे करार दिया जा सकता है?

ओवैसी ने इस बाबत एक टीवी चैनल पर कहा, “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जिसने मारा…जिसने उनके सीने पर गोली चलाई, उसे आप क्या बोलेंगे? महात्मा, राक्षस, आतंकी या फिर कुछ और…जिसने साजिश रची और कपूर आयोग में जिसके बारे में भूमिका साजिशकर्ता के रूप में सामने आई, तो उन्हें महान बोलेंगे या नीच बोलेंगे। उनको आतंकी बोलना पड़ेगा। वह आतंकी ही हैं।”

देखें, इस मसले पर क्या रही ओवैसी की रायः

AIMIM Chief @asadowaisi responds to Kamal Haasan Hindu terror jibe, says ‘such people are terrorists’ @Paul_Oommen with details | #KamalHinduTerrorJibe pic.twitter.com/b5W1Io3U7W

— TIMES NOW (@TimesNow) May 14, 2019