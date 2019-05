Loksabha Elections 2019: जाने-माने अभिनेता और राजनेता प्रकाश राज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राय मांगी गई, तो उन्होंने इधर-उधर देखकर जवाब में ब्लैंक (खाली) कह दिया। बोले कि पीएम का ऊपर वाला फ्लोर (दिमाग) खाली है। वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बारे में उन्होंने कहा कि सीएम की सोच अच्छी है। वह काम करने वालों में से हैं और देश के आम लोगों के बारे में सोचते हैं।

प्रकाश राज इन दिनों आप के लिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं, जबकि लंबे समय से वह पीएम मोदी और बीजेपी की नीतियों और कार्यप्रणाली से नाखुश हैं। हाल ही में ‘न्यूजलॉन्ड्री हिंदी’ ने उनसे बात की और देश के दिग्गज नेताओं, चुनाव और अहम समस्याओं पर चर्चा की। रिपोर्टर ने पूछा था- पीएम मोदी के बारे में क्या सोचते हैं आप? अजीब सा मुंह बनाकर इधर-उधर देखने लगे। थोड़ा सा रुके और जवाब दिया, “ब्लैंक। टॉप फ्लोर एंप्टी है उनका (दिमाग खाली है)। उनका कुछ सोच था न…।”

आगे अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, तब वह बोले, “सोच है, अच्छा सोच है। जरूरत है, ऐसी ही सोच वाला पीएम चाहिए देश को। वह देश, आम आदमी, पढ़ाई और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के बारे में सोचते हैं। अच्छी बात है न।” आगे यह पूछे जाने पर कि जिस पार्टी के लिए आप वोट मांग रहे हैं, वह भी कई वादों में सफल नहीं हुए? इस पर एक्टर ने कहा, “उन्हें (लोगों को) वाई-फाई चाहिए या पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई दे रहे हैं न, पहले इसका सम्मान करिए। वह भी बाद में आएगा।”

दक्षिणी दिल्ली में पानी की समस्या पर सवाल पर प्रकाश राज ने बताया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए। उसके हाथ बांध कर मत रखिए। उसे काम करने दीजिए। बहुत साल हो चुके हैं, इस देश में काम करने वालों को मौका मिले।

आप में केजरीवाल के अलावा और कोई नहीं दिख रहा है? एक्टर ने इस कहा कि आतिशी और सिसोदिया जैसे नेता दिख रहे हैं। बहुत लोग काम कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं। आपकी नजर में समस्या है। केजरीवाल की सोच दिख रही है। मोदी के बारे में हम सोच रहे हैं। पीएम की सोच कहां दिख रही है? उनका सिर्फ चेहरा दिख रहा है। पीएम मोदी और बीजेपी से नाराजगी क्यों है? देखिए क्या रहा प्रकाश राज का जवाब-

