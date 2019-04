Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव में प्रचार-प्रसार के दौरान नेता अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साध रहे हैं और उनके बयानों पर तंज भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा सीट से भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ‘आलू की फैक्ट्री’ पर तंज किया है। हेमा ने कहा, “हमारी सरकार बहुत सारी जगह में फैक्ट्री लगा चुकी है। बहुत सारा आलू का बन रहा है, चिप्स वगैरह। सभी कुछ बन रहा है। यहां तक की निर्यात भी हो रहा है।” बता दें कि सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यह कहते सुने जा रहे थे कि एक तरफ से मशीन में आलू जाएगा और दूसरी ओर से सोना निकलेगा।

बता दें कि मथुरा से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने के बाद हेमा मालिनी ने ऐलान किया है है कि वे अगली बार स्वयं चुनाव न लड़कर युवाओं को आगे आने का मौका देंगी तथा खुद संगठन के कार्य करना पसंद करेंगी। उन्होंने कहा, ‘‘यह मेरा आखिरी चुनाव है। मैं इसके बाद कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी और इसकी जगह संगठन में रहकर जनता की भलाई के कार्य करना चाहूंगी। बरसों से मेरा सपना था कि मैं मथुरा के लिए कुछ कर सकूं। इसलिए, पिछले पांच वर्षों में काफी-कुछ करने की कोशिश की। लेकिन, अभी बहुत कुछ करना रह गया है। उम्मीद करती हूं कि यहां की जनता मुझे वह सब भी करने का मौका देगी। मैं इस नगरी को कृष्ण काल के समान ही भव्य एवं दिव्य नगरी बनाना चाहती हूं।”

