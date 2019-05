Lok Sabha Election 2019 Phase 5 Voting LIVE: सात राज्यों के 51 सीटों पर सोमवार सुबह मतदान शुरू हो गए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपनी पत्नी के साथ सुबह-सुबह वोट डालने पहुंचे। कई जगहों पर मतदान शुरू होने से पहले ही लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गईं। केंद्रीय गृह मंत्री लखनऊ में राजनाथ सिंह ने वोट डाला। बंगाल से खबर है कि हावड़ा के बूथ नंबर 289/ 291/292 पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में तकनीकी खामी की वजह से अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हो पाई।

बता दें कि करीब नौ करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये मतदाता आज पांचवे चरण में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, यपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित 674 उम्मीदवारों के भविष्य का करेंगे। सत्तारूढ़ भाजपा और इसके सहयोगियों के लिए काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है क्योंकि 2014 के चुनावों में इसने इनमें से 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी और दो सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी जबकि शेष पर अन्य विपक्षी दलों ने जीत हासिल की। मतदान से जुड़े ताजा अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें।

