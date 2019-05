Loksabha Election 2019: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान कई चैनलों को इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू के दौरान उनके कई ऐसे बयान आए जो चर्चा का विषय बने। हाल ही में पीएम ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में बालाकोट एयरस्ट्राइक में पाकिस्तानी रडार को चकमा देने की बात कही। उन्होंने एयरफोर्स के विशेषज्ञों को बताया कि बादल होने की वजह से हम पाकिस्तानी राडार से कैसे बच सकते हैं।

मोदी के इस बयान पर फिल्म अभिनेत्री और कांग्रेस नेता उर्मिला मातोड़कर ने एक ट्वीट के जरिए उनपर इशारों में तंज कसा है। उर्मिला ने अपने डॉग के साथ एक फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया ‘भगवान का शुक्र है कि आसमान साफ है और बादल भी नहीं लगे। मेरे रोमियो के कानों तक रडार के सिग्नल बहुत अच्छी तरह से पहुंच रहे हैं।’ हालांकि उर्मिला ने अपनी इस पोस्ट में पीएम मोदी का नाम नहीं लिया।

मालूम हो कि भारतीय वायुसेना ने फरवरी में पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। जिसमें कई आतंकवादियों को मारने का दावा किया गया था। सेना ने इस मिशन को बेहद ही सफलतापूर्वक को अंजाम दिया।

Thank God for the clear sky and no clouds so that my pet Romeo’s ears can get the clear RADAR signals pic.twitter.com/lbgtmIo59L

— Urmila Matondkar (@OfficialUrmila) May 13, 2019