Lok Sabha Election 2019: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के बिसहाड़ा में एक रैली में कहा इंडियन आर्मी को ‘मोदी जी की सेना’ बताया। इसके बाद वे विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका चतुर्वेदी और एनसीपी ने उनके उपर निशाना साधा है। दरअसल, रैली के दौरान सीएम योगी ने कहा, “कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। यही अंतर है। कांग्रेस के लोग मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों के साथ ‘जी’ लगा के प्रोत्साहित करते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज आतंकवाद को, उनके ठिकानों को नष्ट और ध्वस्त करके आतंकवाद की ही नहीं, पाकिस्तान की कमर को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। यही अंतर है। जो कांग्रेस में नामुमकिन था, वह मोदी के लिए मुमकिन है। क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है।”

सीएम योगी के इस बयान पर तंज करते हुए कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “अब इंडियन आर्मी का नामकरण करके मोदी की सेना रख दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। यह हमारी सेना का अपमान है। यह भारत की सेना है, प्रचार मंत्री की निजी सेना नहीं। आदित्यनाथ को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। और अगर मसूद अजहर की बात करें तो कोई भी एनएसए अजीत डोवाल की भूमिका को कैसे भूल सकता है, जिन्होंने आतंकी की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की।”

Ab Indian Army ka naamkaran karke Modi ki Sena rakh diya CM Adityanath ne. This is an insult to our armed forces. They are India’s Armed Forces not the private army of Prachaar Mantri. Adityanath must apologise. https://t.co/IDF8U6DSjR

— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) April 1, 2019