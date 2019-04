Lok Sabha Election 2019: तेलंगाना के निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अरविंद धर्मपुरी ने चुनाव आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की है और स्ट्रांग रूम के बाहर खुद का भी ताला लगाने की मांग की है। अरविंद धर्मपुरी भाजपा के तेलंगाना राज्य कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। सोमवार (15 अप्रैल) को निजामाबाद जिलाधिकारी को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा, “मैं धर्मपुरी अरविंद, निजामाबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि स्ट्रांग रूम जहां चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपीएटी रखे जाते हैं, वहां मुझे अपना ताला लगाने की भी इजाजत दी जाए। कृप्या यथोचित कदम उठाएं।” बता दें कि स्ट्रांग रूम वह कमरा होता है जहां चुनाव के दौरान मतदान से पहले और मतदान के बाद ईवीएम व चुनाव संबंधी अन्य सामानों को कड़ी निगरानी में रखा जाता है।

बता दें कि इससे पहले ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह जताते हुए कई विपक्षी दलों ने रविवार को कहा कि कम से कम 50 प्रतिशत मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से कराए जाने की मांग को लेकर वे उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। ‘‘लोकतंत्र बचाओ’’ का आह्वान करते हुए कांग्रेस, तेदेपा, सपा और भाकपा सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। दलों ने चुनाव प्रक्रिया में पारर्दिशता के मुद्दे तथा मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा को रेखांकित किया।

Telangana: Arvind Dharmapuri, BJP candidate from Nizamabad Lok Sabha constituency has filed a petition before Election Commission to permit him to put his lock also on the strong rooms where EVMs and VVPATs used in the elections are kept. pic.twitter.com/nHmnzv9S5v

— ANI (@ANI) April 15, 2019